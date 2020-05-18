YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tarım üretimi devam ediyor.

Kaynarca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, tarlada ürünlerini ekmeye devam ederken bir yandan da hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Tarım sektörü olarak üretmeye devam ettiklerini belirten Çakar, "İlçemizdeki vatandaşların yüzde 80'i tarımla uğraşıyor. Şu anda bölgemizde mısır ve ayçiçeği ekimleri devam ediyor. Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak için kuru ot ve ot silajı üretmeye devam ediyor." diye konuştu.

Çakar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde üretime devam edildiğini kaydetti.

Üretici Salih Güzelalp de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için tarlada çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek "Bizim için şu an bir sıkıntı yok. İlk zamanlar ekinlerimiz biraz gecikmişti ama sonra Bakanlığın çiftçilerin herhangi bir sorun yaşamayacağını açıklaması bizleri rahatlattı. Bugün mısır ve ayçiçeği ekimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanlarına silaj yapan çiftçi Saffet Şahin de kısıtlamanın kendilerini etkilemediğini belirterek "İşimize devam ediyoruz. Hayvanlara yem bitkisi bağlıyorum. Çalışmalarımıza hiçbir engel olmadan devam ediyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:18
Yatsı
21:58

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Gümüş Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Murat Eczanesi
Adapazari
Serhat Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Kübra Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Babaoğlu, belediye başkanları arasında 18’inci oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı

Sakarya’da fideye talep arttı

Sakarya’da fideye talep arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.