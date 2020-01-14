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  4. Sakaryalı Kuaför ve Güzellik Salonları Özada Sigorta’yı tercih etti

Sakaryalı Kuaför ve Güzellik Salonları Özada Sigorta’yı tercih etti

SAKARYA HABERLERİ  | 14.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Sakarya Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Özada Sigorta ile indirim protokolü ve anlaşmalı acentelik sözleşmesi imzaladı.Sakarya’da 16 yıldır faaliyetlerini sürdüren Özada Sigorta, Sakarya Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir protokol imzaladı.

Sakaryalı Kuaför ve Güzellik Salonları Özada Sigorta’yı tercih etti

Sakarya Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Özada Sigorta ile indirim protokolü ve anlaşmalı acentelik sözleşmesi imzaladı.
Sakarya’da 16 yıldır faaliyetlerini sürdüren Özada Sigorta, Sakarya Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bir protokol imzaladı. Anlaşma uyarınca 3 yıl boyunca oda üyelerine ve 1 derece yakınlarına kasko, konut ve iş yeri sigortası branşlarında yüzde 30’a varan indirim uygulanacak.
Protokole imza atan Sakarya Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ali Ak, “Yaptığımız anlaşmaya göre üyelerimiz ve 1’inci derece yakınları büyük avantajlar elde edecek. Anlaşmanın şimdiden üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi Özada Sigorta’nın esnaf dostu kampanyalarından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.
Özada Sigorta Kurumsal Pazarlama Müdürü Esra Özer ise, “Esnaflara yönelik projelerimiz oldukça talep görmektedir. Müşteri potansiyelimizi genişletmeye devam ediyoruz. İşimizin kalitesine ve fiyat avantajımıza güvenerek, Sakarya Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın üyelerine indirim anlaşması yaptık. Bu anlaşmada, Oda üyeleri ve birinci derece yakınları faydalanabilecek. Yaptığımız indirim anlaşması Sakarya Kuaförler Güzellik Salonları İşletmeciliği Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ve tüm üyelerine hayırlı olsun” diye konuştu.

Sakaryalı Kuaför ve Güzellik Salonları Özada Sigorta’yı tercih etti

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Arifiye
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Ferizli
Karaca Eczanesi
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