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Sakaryalı meslek kuruluşları ve STK’lar Bahar Kalkanı Harekatına destek

SAKARYA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Sakaryalı meslek kuruluşları ve STK başkanları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin İdlip şehrinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiler.İdlip’te yaşanan saldırı sonrası 35 askerin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına Sakaryalı meslek kuruluşları ve STK temsilcileri yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdiler.

Sakaryalı meslek kuruluşları ve STK başkanları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin İdlip şehrinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiler.
İdlip’te yaşanan saldırı sonrası 35 askerin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı harekatına Sakaryalı meslek kuruluşları ve STK temsilcileri yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdiler. Ortak basın açıklamasını okuyan Akgün Altuğ, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye’de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez" dedi.
Ülkemizin güvenliğinin tehdit altında olduğunu ifade eden Akgün, "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir . Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” diye konuştu.

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