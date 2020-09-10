Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Mütercimler hakkında suç duyurusu

Bakır, imam hatip camiasının bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir aile olduğunu belirterek, "69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir." diye konuştu.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER) ve Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, bir televizyon programında Sakaryalılara ve imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu nda bulundu.

İmam hatiplilere yönelik iftira ve mesnetsiz iddiaların sadece bu camiayı değil Türkiye'yi hedef aldığını dile getiren Bakır, "72 farklı milletin yaşadığı kardeşlik coğrafyası Sakarya'mızın bu ithamların da ötesinde zan altında bırakılması ve alenen suçlanması büyük bir haksızlıktır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Mütercimler, Sakarya halkına alenen hakaret etmiştir"

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Hak-İş Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir de Mütercimler'in Sakarya halkına alenen hakaret ettiğini ve halkı aşağılayarak haddini aştığını kaydetti.

Adapazarı yöresinin Kurtuluş Savaşı'na; Ali Fuat Cebesoy, Hasan Cavit Bey, Sırrı Bey, Çerkez Sait Bey, Metozade Hüseyin Bey, Koçzade Mahmut Bey, Abdurrahman Bey, Kaymakam Tahir Bey, Cevat Bey, Kazım Kaptan, Halit Molla ve İpsiz Recep gibi kahramanları yetiştirdiğini belirten Gökdemir, şöyle konuştu: