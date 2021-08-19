YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'nın bisiklet rotaları 10 milyon liralık bütçeyle dijital ortamda belirlenecek

Sakarya'nın bisiklet rotaları 10 milyon liralık bütçeyle dijital ortamda belirlenecek

19.08.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın bisiklet rotaları 10 milyon liralık bütçeyle dijital ortamda belirlenecek

"Bisiklet Dostu Şehir" adayı olan Sakarya'da "Karadeniz'e Bisiklet Çevirelim" projesi kapsamında bisiklet rotaları dijital ortamda belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakaryalı turizm ve konaklama tesisi işletmecileri ile bir çok sektörden girişimciyi, "Bisiklet Dostu Hizmetler" eğitimleriyle AB destekli "Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesine hazırlıyor.

Proje için oluşturulan, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu uzman eğitim ekibi Sakaryalı işletmecilere mentorluk eğitimi veriyor.

- İşletmeciler "Bisiklet Dostu" olacak

Büyükşehirin bisiklet alanında hizmete sunduğu tüm tesis ve uygulama alanları ile bisiklet yollarının dijital bir uygulamaya işleneceği proje kapsamında, Sakaryalı otel, konaklama tesisi, turizm işletmecileri ve bir çok sektörden girişimciye Serdivan ilçesindeki bir otelde "Bisiklet Dostu Hizmetler" eğitimi verildi.

Program sonunda proje için belirlenecek güzergahlarda yer alan işletmeciler, "Bisiklet Dostu" unvanına sahip olacak, başarı durumuna göre belirlenecek 10 girişimciye ise "ileri düzeyde mentorluk" verilecek.

"Bisiklet Dostu Şehir" adayı olan Sakarya'nın, Karadeniz'e Bisiklet Çevirelim projesi kapsamında bu alanda büyük bir ivme yakalaması hedefleniyor.

10 milyon liraya yakın bütçeyle Sakarya’nın bisiklet rotaları dijital ortamda belirlenecek projeyle, bu güzergahlardaki işletmeler, konsept ve hizmet anlamında "Bisiklet dostu" işletmeler olacak.

Bu sayede dünyanın dört bir yanından kente gelen bisiklet sporcuları, oluşturulacak dijital uygulama üzerinden güzergahı kolayca dolaşacak, konaklayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandıTaliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı
Sokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktıSokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktı
Kocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladıKocaali Belediyesi Meclisi üyeleri, huzur haklarını yangın mağdurları için Türk Kızılay'a bağışladı

Sakarya Namaz Vakitleri 19 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:27

Sakarya Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Perşembe

Kent Eczanesi
Yenikent
Müge Eczanesi
Adapazari
Tepekum Eczanesi
Adapazari
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tutkun Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.