Sakarya'nın coğrafi işaretli "kabak tatlısı" bayram sofralarına lezzet katıyor

Adapazarı kabak tatlısının coğrafi işaret almasının önemli olduğunu belirten Köprülüoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (SATSO) çabalarından dolayı kutladığını, bu lezzeti en iyi şekilde Türkiye'ye tanıtabilmek için işletmelere önemli görev düştüğünü kaydetti.

Bereketli topraklarda bin bir zahmetle yetiştirilen Adapazarı'nın büyük ve doyurucu meşhur beyaz kestane kabağı, hasat işleminin ardından depolara, buradan da tatlı üretim yerlerine ulaştırılıyor.

Köprülüoğlu, kabak tatlısının tescillenmesinin kentin ekonomisi ve turizmine değer katacağını dile getirerek, hem ıslama köfte hem de kabak tatlısının insanları kente çekeceğini düşündüğünü belirtti.

Sakarya kabağının lifli bir bitki olduğunu, pişirildiği zaman homojen lezzet haline geldiğini anlatan Köprülüoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün kendimiz kadar yapıyoruz. Bazen şehir dışından gelen arkadaşlarımız, 'Bir tepsi kabak alabilir miyim?' diye soruyorlar. Eğer sipariş vermedilerse olumsuz yanıt veriyoruz çünkü bunu yapmak için tam 1 güne ihtiyacımız var. Pişmesi gerçekten çok zahmetli, 3-4 aşamadan sonra yaklaşık 1 gün sonra hazır olabiliyor, belki de değerli kılan bu. 6-7 saatlik pişme süresinden sonra bekleme zamanı var. Sonra fırına veriliyor ve gece bekletiliyor, sabah tekrardan pekmezle beraber fırınlayarak tüm aşamaları tamamlıyoruz."

- "Sakarya'da bayram sofralarında kabak tatlısı olmazsa olmaz"

Köprülüoğlu, kabağın potasyom magnezyum, sodyum ve demir gibi elementlere sahip olduğunu belirterek, "Şekeri az koyarak tatlandırmak amacıyla geceden şekere yatırıyoruz ve su dahi eklemeden kendi suyuyla pişiyor. Sakarya'da bayram sofralarında kabak tatlısı olmazsa olmaz. Yavaş yavaş diğer şehirlere de girmeye başladı, bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Adapazarı'nın lezzetini tadanların tatlının "fanatiği" olduğunu dile getiren Köprülüoğlu, "Bu da çok güzel bir şey. Bunun coğrafi işaretle taçlandırılması muhteşem oldu." ifadesini kullandı.

