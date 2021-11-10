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Sakarya'nın damak hafızası ve sofra hikayeleri kitaplaştırıldı

10.11.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın damak hafızası ve sofra hikayeleri kitaplaştırıldı

Sakarya'nın yemek kültürü ve mutfağa ilişkin hikayeleri kayıt altına alındı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasınca (SATSO) kenti gastronomi turizmi destinasyonlarından biri yapmak için hazırlanan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabı yayınlandı.

Şehrin mutfağını tanıtmak, zenginliğine ekonomik değer katmak amacıyla 2019'da başlatılan "Gastro Sakarya" projesi kapsamında hazırlanan eser, "Bir Yemek Antrolopolojisi" alt başlığıyla raflardaki yerini aldı.

Sakarya Üniversitesinden alanında uzman akademisyenler eşliğinde hazırlanan kitapla kentin damak hafızası ve sofra hikayeleri gün yüzüne çıkarıldı.

Arşiv taramaları, göç hareketlerine ilişkin envanter çalışması, sözlü tarih görüşmeleri ve reçete geliştirmenin bir arada oluşuyla emsallerinden ayrılan kitapta, Osmanlı döneminde Sakarya ve çevresindeki gıda üretimi ve tüketimi, kentin göç haritası eşliğinde göç mutfağına ilişkin tartışma konuları, iki yıl süren sözlü tarih görüşmeleriyle oluşan şehrin damak hafızası, sofra hikayeleri, yerel halkının ve göçmenlerinin yemek aracılığıyla nasıl bir araya geldiği anlatıları ile yemek tarifleri, reçeteler ve şef dokunuşları yer alıyor.

- "Sakarya gastronomi turizmi açısından da iddialı bir şehir olacaktır"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, tüm dünyada yükselen gastronomi turizminin, Sakarya'daki karşılığını oluşturmak amacıyla başlatılan Gastro Sakarya projesinin çıktısı olan kitabı okuyucularla buluşturmanın heyecanını taşıdıklarını belirtti.

Altuğ, projedeki temel amaçlarının topraktan sofraya doğru çizilen hatta kentin yemek kültürünü, üreticileri, mutfağa ilişkin hikayeleri kayıt altına almak olduğunu anlatarak, "Sakarya’nın damak hafızasında önemli yer tutan yemekleri yeniden canlandırmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Sakarya'nın yüzyıllardır içinde barındırdığı kültürel zenginliğinin, yemek reçeteleri ve hikayeleri üzerinden gastro turizmine kazandırılması, marka kent kimliğine de katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın, uzun vadede Sakarya'nın gastronomi turizmi kapasitesini artıracağını düşündüklerini vurgulayan Altuğ, "Önemli literatür kaynağı olacağını da düşündüğümüz yayınımızda, farklı milletlerin birbirine dokunuşunu, verimli toprakların kokusunu, hala yaşayan geleneklerin izlerini, milli tatların doğuş öykülerini, tüm kültürlerin çatısı olan Sakaryalılık ruhunun gücünü göreceksiniz. Sakarya gastronomi turizmi açısından da iddialı bir şehir olacaktır." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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