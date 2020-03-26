Sakarya'nın otomotiv ihracatındaki yükselişi sürüyor

ONUR ORHAN - Yılın ikinci ayında ürettiği 26 bin 973 aracın yüzde 87,2'sini başka ülkelere satan Sakarya, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürüyor.

Otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunan Sakarya'dan yılın ikinci ayında 121 ülke ve 5 serbest bölgeye 505 milyon 632 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Taşıt araçları ihracatındaki payını şubat ayında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,69 artırmayı başaran kentte, en çok ihracat 466 milyon 110 bin dolarla otomotiv endüstrisinde kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ikinci ayında üretilen 130 bin 632 aracın 103 bin 796'sı ihraç edilirken, bu pastada yüzde 22,6'lık oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 26 bin 973 aracın yüzde 87,2'sine denk gelen 23 bin 518'ini yurt dışına sattı.