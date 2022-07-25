Sakaryaspor, Berat Onur Pınar'ı kiralık olarak renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 20 yaşındaki sol bek Berat Onur Pınar'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Antalyaspor forması giyen Berat Onur Pınar'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Hoş geldin Berat." ifadelerine yer verildi.



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