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Sakaryaspor Dergisi yayın hayatına başlıyor

01.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor Dergisi yayın hayatına başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un dergisinin yayına başlayacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ve İskelet Medya arasında yapılan görüşmeler neticesinde Sakaryaspor Dergisi'nin yayına başlaması konusunda bir yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Paylaşımda, yayın tarihi ve diğer detayların gelecek günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

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Sakaryaspor dergi

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