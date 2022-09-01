Sakaryaspor Dergisi yayın hayatına başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un dergisinin yayına başlayacağı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ve İskelet Medya arasında yapılan görüşmeler neticesinde Sakaryaspor Dergisi'nin yayına başlaması konusunda bir yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Paylaşımda, yayın tarihi ve diğer detayların gelecek günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

