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Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı

01.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Hüsamettin Tut'u renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, sol bek Hüsamettin Tut'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Hüsamettin Tut ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Hüsamettin." ifadelerine yer verildi.

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