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Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi

24.04.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 5. dakikada Ömer Bozan, 65. dakikada ise Onur Ramazan Toprak kaydetti.

Ev sahibi Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.

Rakibini 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.

Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcular ile teknik direktör Tuncay Şanlı, sevinç yaşadı.

Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

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