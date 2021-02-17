Sakarya'ya 1 milyar liralık yatırımla 600 kişiye istihdam sağlanacak

"İlimize son dönemde yatırım akını olduğunu görmekteyiz. Gerek var olan OSB'lerimizin altyapısını geliştirmek ve yeni alanlar ilave etmek gerekse de üzerinde çalıştığımız Lojistik OSB dahil 5 yeni OSB'yi şehrimize kazandırmak için milletvekillerimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımız ile yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz.

Sakarya'nın yatırım alanları, lojistik imkanları, yeni nesil sektörlerle dünyaya açılan vizyonu, birlik ve beraberliği, ortak aklı ve yatırımcılara yaklaşımıyla yatırım dostu bir şehir olduğunu belirten Kaldırım, şunları kaydetti:

Törende konuşan Kaldırım, Sakarya'nın yatırım ortamı ve iklimine sahip Türkiye'nin en iyi şehri olduğunu söyledi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ferizli'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapacak Irak Dış Ticaret Ltd. Şti. firmasının yer tahsisine ilişkin düzenlenen ön protokol imza törenine katıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, bahçe mobilyaları, mutfak eşyaları ve oyuncak sektörüne yönelik üretimde bulunan firma tarafından 1 milyar liralık yatırım yapılacak.

Potansiyeli son derece yüksek şehrimizi yeni projeleri ve geliştirdiğimiz 2030 Vizyon Belgesini uygulamaya koyarak yeni nesil sanayi, tarım ve turizm alanlarında dünyanın sayılı şehirlerinden birisi yapmaya kararlıyız. Global dünyaya açılmak, rekabetçi bir şehir inşa etmek, ihracat ve katma değer odaklı çalışmak, tarım ve gıdada Ar-Ge ve inovasyonla ön almak ve yeni nesil turizmde dünyada sayılı bir destinasyon olmak, en temel hedefimiz. Bugün bu çalışmaların meyvelerini bu tür yatırımlarla bir almanın mutluluğunu yaşıyoruz."

- "İstihdamı ve ihracatı artırmak için çalışıyoruz"

Irak Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Irak da bahçe mobilyaları, mutfak eşyaları ve oyuncak sektörüne yönelik üretimde bulunduklarını aktararak, ürünlerinin yüzde 50'sinin ihracata yönelik olduğunu kaydetti.

İstanbul'da bulunan fabrikalarını Ferizli'ye taşıyacaklarını belirten Irak, 1 milyar liralık bu yatırım sayesinde istihdam hedeflerinin şimdilik yaklaşık 600 kişi olduğunu kaydetti.

Irak, böyle bir yatırım yaptıkları için çok mutlu olduklarını, istihdamı ve ihracatı artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Kaldırım ile Irak Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Irak, yeni yatırımın yer tahsisine ilişkin ön protokole imza attı.

Programa, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, OSB Müdürü Alim Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

