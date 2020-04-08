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Sakatlar Derneği’nden ‘Biz bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına anlamlı destek

BURSA HABERLERİ  | 08.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına dernek olarak bin TL bağışta bulundu.Türkiye Sakatlar Derneği Emrullah Akçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyamızın ve ülkemizin korona virüsü ile amansız mücadelesi neticesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ milli dayanışma kampanyasına biz de Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi olarak bin TL bağışta bulunarak devletimizin yanında olmayı bir görev olarak kabul ettik.

Sakatlar Derneği’nden ‘Biz bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına anlamlı destek

Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına dernek olarak bin TL bağışta bulundu.
Türkiye Sakatlar Derneği Emrullah Akçay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyamızın ve ülkemizin korona virüsü ile amansız mücadelesi neticesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ milli dayanışma kampanyasına biz de Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi olarak bin TL bağışta bulunarak devletimizin yanında olmayı bir görev olarak kabul ettik. Devletimiz her zaman biz engellilerin yanında olmuş her türlü sosyal ve ekonomik destek olmuş, engellilerin her türlü ihtiyacını karşılamıştır. Bizim bu bağışımız belki de karınca misali yada denizde bir damlacık sayılsa da toplumun bütün fertlerine bir çağrı olarak kabul edilmelidir" dedi.

Sakatlar Derneği’nden ‘Biz bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına anlamlı destek

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