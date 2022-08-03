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Sakçagözü Şelalesi yeni yatırımlarla cazibe merkezi olacak

03.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakçagözü Şelalesi yeni yatırımlarla cazibe merkezi olacak

GAZİANTEP (AA) - Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin yeni yatırımlarla cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Gaziantep-Nurdağı karayolu Sakçagözü Mahallesinde bulunan şelale, artan sıcaklarda buz gibi akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor. Kent genelinden ve civar illerden ziyaretçilerini ağırlayan şelale, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlıyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AA muhabirine, çok sayıda turist ve fotoğraf tutkununu ağırlayan şelale için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Pandemi döneminde bu çalışmalara ara verildiğini ifade eden Kavak, "Proje kapsamında bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Çalışmaların ardından bölgenin çok önemli bir mesire alanı haline geleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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