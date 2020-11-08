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Sakin Kent Akyaka’da orman yangını

MUĞLA HABERLERİ  | 08.11.2020 21:32 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde bir otelin arka bölümünde başlayan orman yangını Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.Akyaka Kermetur mevkiinde yol kenarında başlayan orman yangını sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde bir otelin arka bölümünde başlayan orman yangını Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Akyaka Kermetur mevkiinde yol kenarında başlayan orman yangını sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.
Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alındı.
Ula Jandarma Karakol ekipleri yangının çıkışı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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