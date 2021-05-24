"Sakin kent" Uzundere, Kovid-19 salgınından bunalanlara adeta nefes aldırıyor

Çevresinde yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi rahatlıkla görebileceği seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark yapılan şelale, özellikle gece gezilebilmesi için kurulan aydınlatma sistemiyle bir başka güzelliğe büründü.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in şelalenin restorasyonu ile yakından ilgilendiğini belirten Özdemir, "Erzurum güzel bir yer. Cağ kebabı ve Tortum Şelalesi çok güzel, Tortum Şelalesi, kesinlikle herkesin geçerken gelmesi gereken yer değil, özellikle gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Kalabalıktan, şehir hayatından bir nebze olsa uzaklaşmak ve Kovid-19 sürecinde doğayla baş başa kalmak isteyenlere şırıl şırıl akan suları ile huzur veren şelale ile yöredeki Yedigöller, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Özdemir, "Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıl aradan sonra geliyoruz. Bu değişimi görmemiştik. O dönemle bu dönem arasında çok fark var. Pandemi 1,5 yıldır bizi içeri koydu. Şu anda insan içine girdiğimiz zaman kendimizi tedirgin hissediyoruz. Artık yavaş yavaş açılmamız gerektiğini hissediyoruz. Hep birlikte kurallara dikkat ederek inşallah en kısa zamanda bu hastalığı atlatır ve tekrar doğa ile buluşup bu güzel manzaraların tadını birlikte çıkartırız." diye konuştu.

- "Burası Doğu Anadolu'daki en güzel şelalelerden biri"

Ziyaretçilerden Samet Güven ise Bursa'dan geldiğini ve Tortum Şelalesi'nin güzel bir yer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben aslen Erzincanlıyım ve burası Doğu Anadolu'daki en güzel şelalelerden biri. Bizim orada da var ama burası gerçekten çok güzel. Bursa'da üretim yapan bir firmada çalışıyorum ve son 2 yıldır işten eve evden işe gidiyoruz. Tatile gidemedik. Kısıtlamaların kalkmasıyla birkaç günlük kaçamak yapalım dedik. Kesinlikle çok mutluyuz, özellikle böyle doğal alanların açık olması, temas gibi şeyler de yok sağlığımız açısından çok güzel."

