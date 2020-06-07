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Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi

MUĞLA HABERLERİ  | 07.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını kapsamında tedbir amacıyla kapatılan plajlar kontrollü sosyal hayata uyulması şartı ile vatandaşların hizmetine açılmıştı.Muğla’da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Sakin Kent unvanlı Akyaka plajı plajların açılmasının ilk Cumartesi günü fazla yoğunluk yaşamadı.

Kovid-19 salgını kapsamında tedbir amacıyla kapatılan plajlar kontrollü sosyal hayata uyulması şartı ile vatandaşların hizmetine açılmıştı.
Muğla’da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Sakin Kent unvanlı Akyaka plajı plajların açılmasının ilk Cumartesi günü fazla yoğunluk yaşamadı. Daha çok İzmir, Aydın ve Denizli’den gelen günübirlik tatilciler plaja gelirken, Muğla’nın yerli halkı denizi ve sahili tercihi etmedi.
Akyaka’da deniz keyfinin yanında Azmak tekne turları da başladı. Eski yoğunluğun yaşanmadığı plaj ve tekne turlarında vatandaşlardan birçoğu maske takmaması dikkat çekti. Akyaka’da MUÇEV’e ait tesise ise girişlerde vatandaşların ateşleri ölçülerek tesise girilebiliyor.
Akyaka’da denize giren vatandaşlar, “Geçen yıl da buradaydım. Burada sosyal mesafe konusunda çalışmalar yapılmış. Memnun da kaldım. Açıkçası buraya gelirken biraz tedirgindim. Baktım ortam müsait tercihim doğru çıktı” derken, bir başka vatandaş ise, “Şu anda şezlonglarda mesafe uyulmuş. Fakat tam bir canlılık yok. İleride olur mu bilemiyorum. Vatandaşların burada sosyal mesafeye uyduğunu söyleyemem. Maske takan da yok zaten. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olur. Durum ciddi. Bakanımız olsun, devletimiz olsun bütün çabayı gösteriyor. Bizim için gösteriyor, ülkemiz için gösteriyor. Başarımız zaten ortada,. İnşallah daha iyi günler olur. Bir an önce ülkeyi terk eder. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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