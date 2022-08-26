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Sakıp Sabancı Ödülleri'nde 2023 konusu, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü oldu

26.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ocak 2023'e kadar başvuru yapılabilecek ödüller kapsamında bu yılki temaya katkıda bulunduğu belirlenen bir kişi 25 bin dolar, seçilecek 3 makale de 10 bin dolarla ödüllendirilecek

İSTANBUL (AA) - Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin 2023 yılı konusu "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik" olarak belirlendi.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'ne başvurular 15 Ocak 2023'e kadar yapılabilecek.

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk ve tek uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2023 yılı konusu "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik" olarak açıklandı.

Ödül programı kapsamında uluslararası bağımsız bir jüri tarafından bilimsel çalışmalarıyla bu yılki temaya katkıda bulunduğu belirlenen bir kişiye 25 bin dolar tutarındaki Jüri Özel Ödülü verilecek.

Makale kategorisinde verilecek ödüllere ise 45 yaşın altındaki kişiler başvurulabilecek ve aynı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yılın konusu çerçevesinde yazılmış makaleler arasından üç tanesi 10 bin dolarla ödüllendirilecek.

Bu yıl için belirlenen ödül teması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hazırlanırken, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında, cumhuriyet ve cumhuriyetçilik kavramları üzerine, tarihsel, kurumlar, uygulamalar temelinde yapılmış, çeşitli disiplinlerden gelen, bilimsel, orijinal, ampirik ve karşılaştırmalı bakış açılarını içeren çalışmalar ödüllendirilecek.

Bu yıl ki çağrı kapsamında, teoride ve pratikte Türkiye'ye odaklanacak ancak Türkiye ile sınırlı olmayacak şekilde, cumhuriyet ve cumhuriyetçilik üzerine mevcut bilgilere yeni bilgiler ekleyen ve/veya Türkiye'deki siyasi ve sosyal süreçleri karşılaştırmalı bir perspektiften bir bağlama oturtmaya yardımcı olan özgün makaleler değerlendirmeye alınacak.

Siyaset teorisi, siyaset ve ahlak felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih, ekonomi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji gibi çok çeşitli disiplinlerde yapılan çalışmaların yanı sıra sosyal bilimlerde çok yönlü ve disiplinler arası araştırmalarla da başvuru yapılabilecek.

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