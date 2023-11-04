Sakla Beni'nin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'e 'Senden sonra çok rahatladım' dedi sosyal medya yıkıldı! O anlar gündem oldu

İlk bölümüyle büyük yankı uyandıran başrollerini; Cemre Baysel ve Asude Selma Kalebek ile paylaştığı Sakla Beni dizisiyle yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten'in 'Zaten Şov' programına konuk oldu.

Samimi halleri ve kahkahalarıyla izleyenleri gülümseten programa Uraz Kaygılaroğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Yeni projeleri ve özel hayatına dair açıklamalar yapan ünlü oyuncu eski eşi İşiten'in 'Bu yoğunlukta bunu muhakak yapıyorum dediğin bişi var mı?' sorusuna verdiği yanıtla herkesi kahkahaya boğdu.

Kaygılaroğlu, 'Sporumu yapıyorum. Arkadaşlarımı düzenli olarak görüyorum. Oyun oynamaya muhakkak vakit ayırırım. Konsol playstation oynarım kafamı boşaltsın diye' dedi ve sözlerini 'Senden sonra çok rahatladım' diyerek bitirdi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun bu espirili yanıtı karşısında eski eşi İşiten, kahkahayı patlattı. Melis İşiten'in kahkahaları karşısında Kaygılaroğlu 'Sen istediğin kadar gül sonra devam edelim' diye karşılık verdi.

Eski eşlerin o anları sosyal medyada gündem oldu. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'in sempatik hallerine sosyal medyada; 'Hayranlıkla izledim', 'Kavgasız gürültüsüz boşanılabileceğini gösteren örnek çift', 'İletişimleri harika', 'Her şeyi aşmış gerçek anlamda arkadaş olabilen medeni insanlar' gibi yorumlar yapıldı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014'te yılında evlenmiş ve 2017 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift 2019 yılında boşanma kararı vererek herkesi şaşırtmıştı.

Evli oldukları zamanda da çok yakın arkadaş oldukları belli olan çift, boşandıktan sonra dostluklarını sürdürmeye devam etti. Kaygılaroğlu ve İşiten kızları Ada için sık sık bir araya geliyor.

Sosyal medyada birlikte paylaşımlar yapan ünlü çift için zaman zaman "Yeniden barışacaklar" iddiaları ortaya çıkıyor. Melis İşiten son olarak çıkan iddialara nokta koymuş ve 'Hiç öyle bir dünyamız yok ya. Birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız, yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz' açıklamasını yapmıştı.





