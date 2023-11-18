SAKLA BENİ SON BÖLÜM İZLE! Star TV Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı

Sakla Beni dizisi yeni bölümü ile merak edildi. İlk bölümüyle büyük ses getiren ve Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı dizi perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizi bu akşam tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Star TV'de yayınlanan dizinin üçüncü bölüm detayları araştırılıyor. İşte Sakla Beni 3. bölüm ekranı ve Star TV yayın akışı...
Sakla Beni dizisi Star TV'de yayınlanıyor. Merakla beklenen dizi bu akşam üçüncü bölüm tekrarıyla izleyiciyle buluşacak. Sakla Beni, saat 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen dizi perşembe akşamları yayınlanıyor.
Naz'ın çocukluğundan beri bekleyip hayalini kurduğu gün gelmiştir. Mete evlenmek üzere yurt dışından dönecektir. İki aileyi de büyük bir telaş sarar. Bir kişi hariç; İncila. İncila, Naz'ın sağ kolu ve adeta yaşamdaki kum torbasıdır. Bu ikili birbirleri olmadan nefes almayı bile bilmeden büyümüştür. İşin kötüsü bu ikili kalplerinde de aynı aşkı büyütmüştür. Naz için sevinmeye çalışsa da, düğün haberi İncila'nın kalbine hançer gibi saplanır. Fakat hayatın bu üçlü için hazırladığı sınav, İncila'nın düşündüğünden de ağırdır.
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Kiralık Aşk
11:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
13:30 Sakla Beni
15:45 Ömer
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sakla Beni
22:30 Ömer
01:15 Sakla Beni