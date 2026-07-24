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Olivia Wilde'dan Elon Musk'a sert sözler: "Şimdi ondan derin bir nefret duyuyorum"

Olivia Wilde, yıllar önce tanıştığı Elon Musk hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Şimdi ondan derin bir nefret duyuyorum" diyerek Musk'ın zamanla bambaşka birine dönüştüğünü söyledi.

Olivia Wilde'dan Elon Musk'a sert sözler: "Şimdi ondan derin bir nefret duyuyorum"

Oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde, yıllar önce tanıştığı Elon Musk hakkında sert açıklamalarda bulundu. 42 yaşındaki yıldız, Musk'ın zaman içinde tamamen değiştiğini söyleyerek ona "yaratık" benzetmesi yaptı.

The Louis Theroux Podcast programına konuk olan Wilde, bugün Musk'a karşı büyük bir kırgınlık ve öfke hissettiğini dile getirdi.

Olivia Wilde dan Elon Musk a sert sözler: "Şimdi ondan derin bir nefret duyuyorum" 1

"Artık ondan gerçekten nefret ediyorum. Hem de derinden" diyen Wilde, Elon Musk ile yıllar önce Los Angeles'taki SpaceX merkezini ziyaret ettiği sırada tanıştığını anlattı.

Oyuncu, bu karşılaşmanın Musk'ın bugünkü kişiliğine bürünmesinden çok önce gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu yaratığa dönüşmeden önceydi." ifadelerini kullandı.

Olivia Wilde dan Elon Musk a sert sözler: "Şimdi ondan derin bir nefret duyuyorum" 2

Olivia Wilde, Elon Musk'ın özellikle kadın düşmanı olarak nitelendirilen "incel" kültürüne yakın söylemlerinden rahatsız olduğunu da dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Olivia Wilde
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