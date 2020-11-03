Saklı cennet Borçka Karagöl, renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor

Doğası ve sonbahardaki renk cümbüşüyle Türkiye'nin "saklı cennetleri" arasında gösterilen Karagöl, şehrin ve iş hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyen doğaseverler i ağırlıyor.

Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Ankara'dan gelen Özgür Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöl'ün, Artvin'in olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Karagöl'ün güzelliğinin bir başka olduğunu dile getiren Bilgin, "Burası Artvin'in incisidir. Pandemi sürecinde burada nefes alabiliyoruz, bu güzelliğin içerisinde." ifadesini kullandı.

Bilgin, İstanbul ve Ankara'daki akrabalarıyla sonbaharın güzelliğini görmek için her sene bölgeye geldiklerine işaret ederek, "1000-1500 kilometre yol katediyoruz şu doğal güzelliği görmek için. Ağaçlardaki sonbaharın renk cümbüşünü görmek için geliyoruz. Keşke ekonomik gücümüz olsa da buradan hiç gitmesek. Buranın kıymetini herkesin bilmesi lazım. Buranın havası, suyu, insanları ve bu tabiat başka yerde yok." diye konuştu.

- "Doğası ve havası insana huzur veriyor"

Bursa'dan eşiyle 10 günlük tatil için Artvin'e gelen Ümit Tavşanoğlu ise uzun bir yolculuk yaparak, sadece sonbaharın her tonunu görmek için Karagöl'e geldiklerini ifade etti. Tavşanoğlu, şunları söyledi:

"İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde Karagöl'ü görmeye geliyoruz. Bahar aylarında yeşili, sonbaharda ise renklerin her tonunu görmeye geliyorum. Gerçekten burası adeta yeryüzü cennetini andırıyor. Özellikle sonbaharda bir başka güzel oluyor. Bu güzelliği bir kez daha yaşamak istedik. İyi ki yine gelmişiz. Buranın doğası ve havası insana huzur veriyor."