Saksı içinde hint keneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde narkotik ekiplerin yaptığı çalışma ile saksı içerisine dikilmiş 3 kök hint keneviri ve 530 gram esrar ile yakalanıp gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen bir ikamete Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 530 gram esrar, 3 kök ekili hint keneviri ele geçirilirken, Ş.U. isimli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edilen Ş. U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

