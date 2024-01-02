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Salça kaynatırken kazana düştü

02.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ümüş Çekiç, evde salça kaynatırken kazana düşerek yandı.

Salça kaynatırken kazana düştü

Vakit kaybetmeden Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edilen Çekiç’in tedavisinde önemli aşama kaydedildi.

Yaşlı bireylerin kışlık hazırlıklar sırasında salça ya da pekmez kazanına düştükleri vakalarla sıklıkla karşılaştıklarını dile getiren Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Selma Beyeç, vakaların yaşlı olması ve ek hastalıklarının bulunmasının tedaviyi güçleştirdiğini belirtti.

Özellikle kazanların içinde kaynayan sıvıların içine oturacak şekilde düşmelerin ön planda olduğunu vurgulayan Op. Dr. Beyeç, “Bu anlamda yanan alanların özellikli alanlar olması, enfeksiyon riskinin yüksek, tedavi sırasında basınç maruziyetinin fazla olması işleri zorlaştırıyor. Aynı zamanda bu hastalar yaş almış kadın hastalar özellikle. Yaş ilerledikçe dengenin korunmasının zorlaşması, düşülen sıcak sıvı içinden özellikle de yalnız çalışılıyorsa hızlı bir şekilde çıkılıp ilk müdahalenin yapılması yani kıyafetlerin çıkarılması, ılık suyla duş alınması gibi işlemlerin yapılması da tek başına zor oluyor. Bu da yanığın ilerlemesi dolasıyla tedavinin güçleşmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

EK HASTALIK TEDAVİYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Bu hastaların yaşla beraber gelen hastalıkları da olduğunu ifade eden Beyeç, “Diyabet, hipertansiyon, kalp, akciğer hastalığı gibi genel olarak yara iyileşmesini bozan veya tedavi sürecini olumsuz etkileyen bir de hasta yoğun bakımdaysa süreci zorlaştıran durumların eklenmesi işi daha da zorlaştırıyor. Hastada alzaymır ya da demans gibi bir problem varsa ilerleyen süreçte bu rahatsızlıklar daha da ileriye gidebiliyor” diye konuştu.

2 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Orhaneli’de yaşayan 71 yaşındaki Ümüş Çekiç, evde salça kaynatırken kazana düşerek yandı. Vakit kaybetmeden Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edilen Çekiç’in tedavisinde önemli aşama kaydedildi. Yaşadıkları süreç hakkında açıklamalarda bulunan Ümüş Çekiç’in gelini Yeliz Çekiç ise, “Babamla birlikte 2 ay önce salça yapıyorlardı. Başı dönüp, salça kazanının içine düştü. Sonra babam ilk müdahaleyi yapıyor. Babam da zaten 75 yaşında olduğu için o da pek bilinçli olarak yapamıyor. Yine de almış soğuk suya tutmuş, hemen hastaneye kaldırmışlar. Orada müdahale yapılıp buraya sevk ettiler. Annemin zaten alzaymır başlangıcı vardı. Travma yaşadıktan sonra alzaymır daha fazlalaştı. Şu an aşamamız çok güzel durumda. Hocalarımızın ve personellerin sayesinde. Son olarak yaşlıların salça kazanı gibi işlerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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