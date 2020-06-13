VAN (AA - Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak topladıkları salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal alanında bazı şahısların salep topladıkları ihbarı üzerine Göllü Jandarma Karakol Komutanlığına haber verildi.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri salep toplayanlara yönelik çalışma başlattı.

Kontrollerde, 8 kilogram salep soğanı topladıkları belirlenen 2 şüpheliye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 147 bin 494 lira ceza kesildi.

