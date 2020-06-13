YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza

Salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza

VAN HABERLERİ  | 13.06.2020 20:07 | Son Güncelleme

Salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza

VAN (AA - Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak topladıkları salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal alanında bazı şahısların salep topladıkları ihbarı üzerine Göllü Jandarma Karakol Komutanlığına haber verildi.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri salep toplayanlara yönelik çalışma başlattı.

Kontrollerde, 8 kilogram salep soğanı topladıkları belirlenen 2 şüpheliye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 147 bin 494 lira ceza kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle unutkanlık görülmedi

Böyle unutkanlık görülmedi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Aydın’daki kazadan acı haber geldi

Canlı hayvan pazarı pazartesi günü açılıyor

Canlı hayvan pazarı pazartesi günü açılıyor

Van’da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 147 bin TL ceza kesildi

Van’da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 147 bin TL ceza kesildi

Başkan Soyer, Ödemiş ve Tire’de ilk karakılçık buğdayı hasadına katıldı

Başkan Soyer, Ödemiş ve Tire’de ilk karakılçık buğdayı hasadına katıldı

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi"

Kayserispor eski futbolcularından Mustafa Dil: "Becerisizlik mağlubiyet getirdi"

Van Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:06
Akşam
19:38
Yatsı
21:20

Van Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Gültepe Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Şefkat Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

Edremit’te güvenlik güçleri ile 65 yaş ve üstü vatandaşları unutulmadı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Van'da Kovid-19'a yakalanan 67 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.