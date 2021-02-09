YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Salep üretimine ilgi artıyor

Salep üretimine ilgi artıyor

09.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Çarşamba Ovası’nda yaygınlaşan salep bitkisi, üreticinin adeta göz bebeği oldu.Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi’nde salep bitkisi yetiştiriciliği yapan Sefa Sezgin, salep üretiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Samsun’un Çarşamba Ovası’nda yaygınlaşan salep bitkisi, üreticinin adeta göz bebeği oldu.
Çarşamba ilçesi Hacılıçay Mahallesi’nde salep bitkisi yetiştiriciliği yapan Sefa Sezgin, salep üretiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Sezgin, “Yaklaşık 1 senedir salep bitkisi üretimini gerçekleştiriyoruz. Salep üretiliyorken arazide kurt ihtimali var. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Salep, yumuşak toprak istiyor. Sert topraklar da olmuyor ve kuruyor. Biz üretime 1 dönümlük arazide başladık" dedi.
Salep üretim aşamalarından bahseden çiftçi Sefa Sezgin, “Samsun’da Salep Üreticileri Birliğimiz var. Birlik üreticilerden fideyi temin ediyoruz. Dikimi için ilçe tarımdan ve ziraat odalarından izin alıyoruz. Fideyi temin ettiğiniz kişilerden de bize fidanı sattıklarına dair fatura veriyorlar. O Fatura ile de ziraat odasına kaydımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Söz konusu bitkiye yeterli ilgi gösterildiğinde daha iyi sonuçlar alındığını kaydeden Sefa Sezgin, “İyi bakılırsa bir kökten yaklaşık 4 yumru alınabiliyor. Ruhsatlara tabi tutulduğundan ruhsat hakkında Birlik bilgiler veriyor bize. Devlet destek verdiğini duyduk. Yüzde 50 hibe yüzde 50 faizsiz kredi tarzında. Biz şuan da kendi halinde böyle. Mayısta hasat yapılmaya başlanıyor. Biz bu yumruları kendimiz çoğaltıp bunları dikip fidan haline getireceğiz. Daha yumruları söküp küçüklerini tekrar dikeceğiz" diye konuştu.

Kendini saklayan bitki
Salep bitkisinin püf noktasına değinen Sezgin, "Herhangi bir ilaç ya da gübre kullanmıyoruz. Sadece havyan gübresi kullanıyoruz. Ayrıca tarlanın otlu olması lazım. Mantarımsı bir bitki olduğundan dolayı azot ihtiyacını havadan karşılıyor. Organik gübre kullanıldığı takdirde yanıyor. Yazın kendisi tamamen kuruyor. Sadece yumru kalıyor, sonra aralık ayı gibi tekrar çıkarak yumrularını oluşturmaya başlıyor. Kendini çok saklayan bir bitki. Yaz ayında toprağın yüzeyinde kesinlikle kalmıyor, tamamen kurutuyor. Kuraklık dönemlerinde kendini kurutuyor. Kışa uyumlu bir bitki kar, don etkilemiyor" bilgilerini verdi.
Sezgin, aynı zamanda Salep üretiminde 1 dönümlük arazisini 4 dönüme arttırmayı hedeflediğini ve yetiştirmede işçilik istemeyen bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:54
İkindi
15:41
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Çatalarmut Eczanesi
Ilkadim
Engin Eczanesi
Ilkadim
Yenidoğan Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

İskeleden düşen işçi yaralandı

İskeleden düşen işçi yaralandı

Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler için oldukça önemli"

Başkan Kılıç: "İlçemizin içme suyu meselesi bizler için oldukça önemli"

GÜNCELLEME - Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişiye adli kontrol

GÜNCELLEME - Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişiye adli kontrol

GÜNCELLEME - Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişiye adli kontrol

GÜNCELLEME - Samsun merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 2 kişiye adli kontrol

Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu

Aynı kaderi yaşayan acılı aileler Ankara’da buluştu

Canik’ten SAMÜ’ye destek

Canik’ten SAMÜ’ye destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.