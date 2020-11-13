YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Salep üretimini yaygınlaştırılma protokolü imzalandı

Salep üretimini yaygınlaştırılma protokolü imzalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında salep üretimini yaygınlaştırılması protokolü imzalandı.Bir ay önce yapılan salep yetiştiriciliği toplantısında Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in talimatları doğrultusunda çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında salep üretimini yaygınlaştırılması için ilk adım atıldı.

Salep üretimini yaygınlaştırılma protokolü imzalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında salep üretimini yaygınlaştırılması protokolü imzalandı.
Bir ay önce yapılan salep yetiştiriciliği toplantısında Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in talimatları doğrultusunda çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında salep üretimini yaygınlaştırılması için ilk adım atıldı. İki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı.
İmzalanan iş birliği protokolünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretim yapacak üreticilerin isim ve yer tespitleri, çiftçilere salep yetiştiriciliği hakkında eğitim ve teknik destek verilmesi, çiftçilerin yetiştiricilik belgeleri ve CKS kayıtlarının yapılması, Bafra, Alaçam, Yakakent ilçelerinde doğal ortamda bulunan salep bitkilerinin yaşam alanlarının tespit edilmesi, doğadan toplanan salep yumrularının dağıtılma ve dikim işlemlerinin kontrolü ile üretim yerlerinin rutin kontrolü gerçekleştirilecek.
Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nce ise öğretmen ve öğrenci desteği ile doğadan kontrollü salep toplama, kurumlara teslim edilen tohumları çoğaltıp piyasadan daha uygun fiyatlara üreticiye arını temin etme, salep üreticilerine üretim pazarlama ve birlik olma konularında yardımda bulunma, salep bitkilerini kültüre alıp tarla şartlarında yetiştirilmesini sağlayarak pazara standart ve kaliteli ürün sunma çalışmaları yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Samsun Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:14
Öğle
12:24
İkindi
15:00
Akşam
17:24
Yatsı
18:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Gönül Eczanesi
Ilkadim
Meydan Eczanesi
Ilkadim
Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.