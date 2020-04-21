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Salgın endişesi duyan muhtar, “işi olmayan mahalleye gelmesin”

BURSA HABERLERİ  | 21.04.2020 17:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Çivilicam Mahalle Muhtarı Özcan Aydemir, hemşehrilerine çağrıda bulunarak, "Önemli iş olmadığı sürece mahalleye gelmemeye özen gösterelim" dedi.Mustafakemalpaşa ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki 125 nüfuslu Çiviliçam Mahallesi’nde 65 yaş üstü vatandaşların çoğunlukta olduğunu dile getiren Aydemir, yaşlıların sağlık durumlarından endişe duyduğunu ve mahalleye gelenlerin anne babalarına iyilik değil, kötülük yaptığını ifade etti.Aydemir, “Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karaköy’ü örnek göstererek "Korona virüs mahallemizin 10 kilometre yakınına kadar geldi.

Salgın endişesi duyan muhtar, “işi olmayan mahalleye gelmesin”

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Çivilicam Mahalle Muhtarı Özcan Aydemir, hemşehrilerine çağrıda bulunarak, "Önemli iş olmadığı sürece mahalleye gelmemeye özen gösterelim" dedi.
Mustafakemalpaşa ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki 125 nüfuslu Çiviliçam Mahallesi’nde 65 yaş üstü vatandaşların çoğunlukta olduğunu dile getiren Aydemir, yaşlıların sağlık durumlarından endişe duyduğunu ve mahalleye gelenlerin anne babalarına iyilik değil, kötülük yaptığını ifade etti.
Aydemir, “Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karaköy’ü örnek göstererek "Korona virüs mahallemizin 10 kilometre yakınına kadar geldi. Görüyorum ki son günlerde mahallemize geliş gidişler çoğaldı” dedi.
Dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Muhtar Özcan Aydemir, “Anne babanıza iyilik değil, kötülük yapıyorsunuz" şeklinde açıklamalarda bulunarak mahalle halkının yaş ortalamasının 65 yaş üstü olduğuna vurgu yaptı.
Sosyal medyadan Mustafakemalpaşa ve şehir dışında yaşayan hemşehrilerine seslenen Aydemir, “Herkes olduğu yerde, evde kalsın. Önemli işi olmadığı sürece mahalleye gelmemeye özen gösterelim" şeklinde uyarılarda bulundu.
Öte yandan birçok kırsal mahallede şehir dışından gelenlerin olduğu gözlenirken, vatandaşların hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde mahallelerine gelerek yakınlarını ziyaret ettikleri iddia edildi.

Salgın endişesi duyan muhtar, “işi olmayan mahalleye gelmesin”

Salgın endişesi duyan muhtar, “işi olmayan mahalleye gelmesin”

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