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Salgın Muğla’da fide satışlarını arttırdı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, önlem amaçlı ve zaman geçirmek için sebze meyve üretimine yöneldi.Yoğun talep aldıklarını söyleyen zirai ilaç bayisi Mustafa Aytaç Kavak, "Salgın sürecinde toprağa ve üretime ilgi arttı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar, önlem amaçlı ve zaman geçirmek için sebze meyve üretimine yöneldi.
Yoğun talep aldıklarını söyleyen zirai ilaç bayisi Mustafa Aytaç Kavak, "Salgın sürecinde toprağa ve üretime ilgi arttı. Vatandaş toprağın değerini daha iyi anladı. İnsanlar evlerinde daha çok vakit geçiriyor. Bayimizde domates, biber, salatalık, patlıcan gibi sebze fideleri; karpuz, kavun gibi meyve fideleri var. Bunun yanında tohumdan üretim de var. Tohum satışları da arttı bu dönemde" dedi.
Kavak, Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmesinin ardından özellikle memurların tohuma ve fideye büyük ilgi gösterdiğini belirtti.
Fide alan akademisyenn Muhammet Avaroğulları, "Şuan biber, domates, salatalık, patlıcan, karpuz alıyorum. Patates diktim belki bu sene ihtiyaç olur diye. Yaraş Mahallesi’nde bir tarlamız var. Fideleri oraya dikiyorum. Aynı zamanda üniversitede çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

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