Salgın sonrası toplu taşıma düştü, ikinci el araç alımları artıyor

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu taşıma kullanımları ciddi derecede düşerken, vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Sektörde hareketlilik yaşandığını ifade eden iş adamı Ömer Paşa Dilek, "İkinci el araç alımlarında Covid-19 sebebiyle bir artış var. Şehir dışına çıkılamadığı için bu durum piyasayı hareketlendirdi. Salgın sonrasında şu an durgun olan araç kiralamalarda da metropol şehirlerde artış bekliyoruz" dedi.

Türkiye’de yayılan korona virüs nedeniyle toplu taşıma kullanımları hemen hemen bütün illerde ciddi düşüş yaşadı. Salgın riski nedeniyle toplu taşımaları kullanmayan vatandaşlar ise ikinci el araçlara araçlara yöneldi. Vatandaşlar, virüse karşı bu şekilde bir çözüm yolu bulurken, bu durum ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi. Araç kiralama ve piyasadaki tedarik döngüsünü sağlayan, ikinci el araç alım-satımında gelişmeleri yakından takip eden Dilek Şirketleri Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Paşa Dilek, korona virüs sonrasında sektördeki hareketliliği değerlendirdi. İş adamı Dilek, "İkinci el araç alımı alanında Covid-19 sebebi ile satışlarda bir artış var. Şehir dışına çıkılamadığı için bu durum piyasayı hareketlendirdi. Toplu taşımayı kullanmayan vatandaşlarında araçlara yöneldi. Tabii bu durumda şehir içi hareketliliğini artırıyor. Sonuç olarak, kapsama alanı içerisindeki alım ve satımda her iki taraf içinde memnun edici durum söz konusu" diye konuştu.