Salgın sürecinde evden çıkmayan emekli öğretmen 4 kitap yazdı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan eğitimci yazar Asım Güneş’in, salgın sürecinde yazdığı “Öykülerle Atasözleri” ve “+65 Gözüyle Corona Günlüklerim” okuyucuyla buluştu.

Son çıkan iki kitabını pandemi nedeniyle yüz yüze tanıtamadığını belirten Güneş, bir yılda 4 kitabı okuyucuyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Güneş; “İlk kitabım “O Benim İşte” Şubat 2020 de, ikinci kitabım, “Bir Ömür Dolmadan Bir Dünyayı Tüketmek” Ekim 2020 de, yayımlanmıştı.” dedi. Salgın sürecinde evde kaldığı süreyi kitap yazarak değerlendirdiğini aktaran Güneş; “Yaklaşık 6 ay önce başladığım “Öykülerle Atasözleri” kitabım, çok önemli kültür hazinelerimiz olan atasözlerimizin gelecek nesillere aktarılması için yazıldı, mutlu son ile biten 46 öyküde 70 atasözünü anlatıyor. Ocak 2021 de okuyucu ile buluştu. Bu konuda ikinci kitap çalışmam sürüyor” diye konuştu.

Güneş, konuşmasının devamında şunları söyledi: “11 aydır salgını ve yaşadıklarımızı her gün yazarak “+65 Gözüyle Corona Günlüklerim” adlı kitabım ise Şubat 2021 de çıktı. Adeta kabus gibi insanlığın üstüne çöken korona salgınının etkilerini, bizlere yaşattıklarını anlatmaya çalıştım.”

