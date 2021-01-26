YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Salgın sürecinde medikal tekstil ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı

Salgın sürecinde medikal tekstil ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı

26.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: - "Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskelerin önemli bir pay aldığını görüyoruz"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında salgın sürecinin etkisiyle maske ve cerrahi elbiseler gibi ürünlerin bulunduğu medikal tekstil ihracatının 1,4 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, tekstil ürünlerinde ihracatın toparlanma sürecini yaşadığını ifade etti.

Türkiye genelinde geçen yıl, salgına rağmen tekstil ve ham maddeleri ihracatında 2019'a göre sadece yüzde 8'lik ihracat kaybı olduğunu aktaran Eskinazi, Ege özelinde ise yüzde 6 artışla 240 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

Salgın sürecinde özellikle sağlık sektörüne ve aktif spor giyim ürünlerine yönelik önemli talep olduğunu dile getiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin teknik tekstil ihracatı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştı, Ege Bölgesi’nin ise teknik tekstil ihracatı yüzde 98 artarak 194 milyon dolara yükseldi. Alt gruplar incelendiğinde en fazla artışın salgının da etkisiyle medikal teknik tekstil ürünlerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye geneli medikal teknik tekstil ihracatı yüzde 2204 artarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti, Ege’nin medikal teknik tekstil ihracatı ise yüzde 4582 artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskelerin önemli bir pay aldığını görüyoruz." ​​​​​​​

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:29
İkindi
16:10
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Buca’nın üreten elleri Mevlana’da tezgah açıyor

Buca’nın üreten elleri Mevlana’da tezgah açıyor

Yüz şekline göre saç ekimi

Yüz şekline göre saç ekimi

Yüz şekline göre saç ekimi

Yüz şekline göre saç ekimi

Kitap okuma alışkanlığı olan öğrenciler sınavlarda daha başarılı

Kitap okuma alışkanlığı olan öğrenciler sınavlarda daha başarılı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tur için İspanyol Bilbao Basket'le karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tur için İspanyol Bilbao Basket'le karşılaşacak

İzmir'de yazılımcı ve bilişim kümelenmesi oluşturuldu

İzmir'de yazılımcı ve bilişim kümelenmesi oluşturuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.