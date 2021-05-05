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Salgın sürecinde yerleştiği köyde yaptığı bungalov evler izole tatilin adresi oldu

05.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaşayan turizm işletmecisi Davut Pirdal, 1000 rakımlı Harmankaya Esentepe köyünde dedesinden kalma arazide kurduğu "ağaç evler" ile kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyenlere doğayla iç içe olma imkanı sunuyor - Davut Pirdal: - "İlk zamanlar geldim, kendim yaşamaya başladım. Daha sonra birkaç bungalov ev daha yaptım. İnsanlar doğayı seviyor. Özellikle bu süreçte rağbet arttı"

ÖMER ÜRER / İSA KELEŞ - Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde izole hayat yaşamak için dedesinin köyüne yerleşen turizm işletmecisi Davut Pirdal, kurduğu ağaç evlerle kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyenlere konaklama imkanı sunuyor.

Pirdal, salgının başlamasının ardından kent merkezindeki evini satarak 33 kilometre mesafede bulunan 1000 rakımlı Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya Esentepe köyüne yerleşmeye karar verdi.

Dedesinden kalma arazide kurduğu "ağaç ev"de yaşamaya başlayan Pirdal, sonraki süreçte ailesi ile anne ve babasını da buraya getirdi.

Hayvancılıkla uğraşan Pirdal, salgın sürecinde doğaya olan ilginin artığını fark etti.

Mesleki tecrübesinden de faydalanarak harekete geçen Pirdal, meraklılarına doğayla iç içe olma imkanı sunmak amacıyla bir kısmı Melen Çayı kenarında bulunan yaklaşık 15 dönümlük arazinin farklı bölgelerine 10 bungalov ev kurdu.

Kalabalık ortamlardan uzaklaşarak doğada vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bungalov evler, "tam kapanma" sürecinin ardından doğaseverleri ağırlamaya devam edecek.

- "Doğa bütün stresin çaresi"

Davut Pirdal, AA muhabirine, salgının başlamasının ardından şehir hayatını bırakıp köye yerleştiğini söyledi.

İlk etapta ailesiyle izole bir yaşam sürmek için dedesinden kalan araziye ağaç ev yaptığını anlatan Pirdal, "Köye geldim, çiftçilik yapmaya başladım. Hayvan bakıyorum, bahçe yapıyorum. Pandemiden uzaktayım. Burada kendimi dinliyorum, sakin ve huzurlu." diye konuştu.

Şehir hayatından tamamen koptuğunu belirten Pirdal, dedesinden kalan yerleri değerlendirmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Pirdal, sonraki süreçte insanların salgın nedeniyle doğaya olan ilgisinden hareketle bungalovlar yapmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk zamanlar geldim, kendim yaşamaya başladım. Daha sonra birkaç bungalov ev daha yaptım. Mesleğimi burada sürdürüyorum. İnsanlar doğayı seviyor. Özellikle bu süreçte rağbet arttı. İnsanlar kalabalıktan kaçıp daha sakin ortamda ve doğayla iç içe olmak istiyor. Kitap okuyorlar, yeşilliğin içinde zaman geçiriyorlar. Bu işi de daha önce yaptığım için insanların ne istediğini iyi biliyorum. Buraya 'Huzur doğada' ismini koyduk. Rakımı da yüksek ve doğayla baş başa."

Pirdal, tam kapanma sürecinin ardından kalabalık ortamlardan uzaklaşarak doğada vakit geçirmek isteyenleri, bungalov evlerde ağırlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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