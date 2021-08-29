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Salgın sürecinden etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlar için gezi programı

29.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın sürecinden etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlar için gezi programı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uygulanan kısıtlamalardan olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmeleri için gezi programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce, Kovid-19 kısıtlama süreci sonrasında normalleşme ve sosyalleşme sorunu yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlılar için düzenlenen geziye 200 kişi katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe'deki öğle yemeğinin ardından Atakum ilçesi İncesu sahili güzergahından yolculuk yapan 65 yaş üstü vatandaşlar, daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne götürüldü.

Golf araçlarıyla doğa gezisi yapan 65 yaş üstü vatandaşlar, sulak alanlarda kuşları gözlemleyerek, eşsiz doğa manzarasını hayranlıkla seyretti. Turun ardından vatandaşlar, tek tek evlerine bırakıldı.

Sağlık ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, gezilerin devam edeceğini belirterek, "65 yaş üstü evli veya tek başına yaşayan, ekonomik ve sosyal yönden yoksun yaşlılarımız için düzenlediğimiz şehir turlarının ikincisini Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde gerçekleştirdik. Bu gezilerle sosyalleşme sorunu yaşayan yaşlılarımıza destek oluyoruz. Bu turlarımız, belli aralıklarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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