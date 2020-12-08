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Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Gaziantep’te korona virüs tedbirlerine uymayan 748 kişiye cezai işlem uygulandı.Gaziantep’te korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri denetleyen emniyet ekipleri 748 kişiye para cezası kesti.

Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası

Gaziantep’te korona virüs tedbirlerine uymayan 748 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep’te korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri denetleyen emniyet ekipleri 748 kişiye para cezası kesti. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 278 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 5, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 465 kişiye de idari para cezası kesti. Denetlenen 296 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlamadı.

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