YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Salgına karşı dünya yetimleri dualarıyla Türkiye'nin yanında

Salgına karşı dünya yetimleri dualarıyla Türkiye'nin yanında

KONYA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında merhamet elini uzattığı yetimler, koronavirüsle mücadeleye dualarıyla destek oluyor - RİDA Uluslararası Yetim Derneği Başkanı Tamer Kalender: - "Yetim çocuklarımız, namaz kıldı ve hayırseverler için, özellikle dünya Müslümanları için dua etti. Böyle bir zamanda yetimlerin ve mazlumların duasına gerçekten ihtiyacımız var"

ABDULLAH DOĞAN - Merkezi Konya'da bulunan RİDA Uluslararası Yetim Derneğinin faaliyet gösterdiği 23 ülkedeki 20 bine yakın yetim, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Türkiye'ye dualarıyla destek veriyor.

Dernek Başkanı Tamer Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın Darfur bölgesi Nyala eyaletindeki kamplarda zor şartlar altında yaşayan başta yetimler olmak üzere Müslümanlar için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Afrika'daki Kur'an-ı Kerim talebesi ve ihtiyaç sahipleriyle birebir irtibat halinde olduklarını anlatan Kalender, halkın desteğiyle bu ülkelere yaptıkları yardımlarla onların güven ve sevgisini kazandıklarını vurguladı.

Yardım yapılan ülkelerdeki mazlumların, Türkiye'nin gündemini yakından takip ettiğini belirten Kalender, şunları kaydetti:

"Onlar, kilometrelerce uzaktan kendilerine karşılıksız yardım getiren bu millete hep duacı. Hayırseverlerin desteğiyle ülkemizdeki belaların defi, salgın hastalıkların şifası için sadakalarla alınan kurbanlar, Darfur Yetim Eğitim Yurdu'nda kalan yetimlerin duaları eşliğinde kesildi. Yetim çocuklarımız, namaz kıldı ve hayırseverler için, özellikle dünya Müslümanları için dua etti. Böyle bir zamanda yetimlerin ve mazlumların duasına gerçekten ihtiyacımız var. Kısa sürede bu salgından kurtulmak için dua ediyoruz."

Kovid-19 salgınında alınması gereken tedbirlerin önemine işaret eden Kalender, "Bu süreçte öncelikle maddi tedbirleri almamız gerekiyor. Daha sonra manevi tedbirleri eksiksiz yapmalı. Sadaka vermeli, duaya sarılmalıyız. Yapacağımız bu hayırlı infaklarla inşallah bu zor günler kısa zamanda geçecektir." diye konuştu.

Yetimler ise "Allah’ım Türkiye'yi ve Müslüman memleketlerini bu hastalıktan koru. Türkiye'yi rahat ve huzurlu bir memleket kıl." diye dua etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
Anahtar Kelimeler:
dua RİDA Uluslararası Yetim Derneği Tamer Kalender yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Konya Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:35
Yatsı
20:57

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Cumhur Eczanesi
Karatay
Sağlam Eczanesi
Karatay
Beyhekim Eczanesi
Selcuklu
Candan Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

Konya Büyükşehir Belediyesinden evde sağlıklı yaşama destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.