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Salgında aşırı D vitamini kullanımına dikkat

15.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Salgında aşırı D vitamini kullanımına dikkat

Uzm.

Uzm. Dr. Aysun Özbek, salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Son yıllarda çok popüler olan ve kullanım sıklığı artan D vitamini, vücutta çokça önemli görevi olan yağda çözünen bir vitamindir. Vücudumuzda özellikle de deride güneş ışığı yardımıyla sentezlenmektedir. Bu yüzden halk arasında güneş ışığı vitamini olarak da bilinmektedir. D vitamini diyetle alınan kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilmesini sağlar. D vitaminin eksikliğinin başlıca sebepleri arasında; kış mevsimi gibi güneş ışığının varlığının azaldığı zamanlar, yetersiz beslenme (D vitamininden zengin gıdaların tüketilememesi örneğin süt ve yumurta), kronik bağırsak hastalıkları ile kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları sayılabilir.
D vitamini eksikliği, risk taşıyan bireylerde D vitamini düzeyleri ölçülerek anlaşılır ve eksikliğinde kemik kırılganlığının artışı (osteoporoz) ve kas iskelet sistemi bozuklukları olabilir ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere bağışıklık, kanser, kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalıkların oluşmasında katkısı olduğu da gösterilmiştir. Vitaminlerin metabolizma için gerekli olan küçük moleküller olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"İçinde bulunduğumuz korona virüs salgını sırasında da D vitamini eksikliği ve geçirilen korona virüs enfeksiyonun şiddeti ya da enfeksiyona daha kolay yakalanma ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olup yeterli D vitamini düzeyinin kişileri enfeksiyondan koruyucu olabileceği gösterilmiştir. Bu sebeple halk arasında gelişigüzel D vitamini kullanımı artmış olup doktor tavsiyesi olmadan, kandaki mevcut D vitamini seviyesi ölçülmeden alınan D vitamini özellikle kalp damar sistemi karaciğer ve böbreklerde kimi zaman geri dönüşümsüz hasarlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple hedeflenen D vitamini düzeyine ulaşmak için bu konunun uzmanı olan doktorun önerdiği sıklıkta, miktarda ve formda D vitamini takviyesi alınmalı."

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