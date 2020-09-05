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Salgının isimsiz kahramanları

BURSA HABERLERİ  | 05.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatının 194’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında salgın sürecince sıcak yemek dağıtımından, evden çıkma yasağı bulunan yaşlıların maaş çekimi ve market alışverişlerine kadar her alanda özveriyle çalışan zabıta personeliyle bir araya geldi.Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 194’üncü yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüs salgını sebebiyle Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden de sınırlı sayıda personelin katıldığı yemek organizasyonu düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zabıta Teşkilatının 194’üncü kuruluş yıldönümü kapsamında salgın sürecince sıcak yemek dağıtımından, evden çıkma yasağı bulunan yaşlıların maaş çekimi ve market alışverişlerine kadar her alanda özveriyle çalışan zabıta personeliyle bir araya geldi.
Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 194’üncü yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, korona virüs salgını sebebiyle Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinden de sınırlı sayıda personelin katıldığı yemek organizasyonu düzenlendi. Merinos Gönül Dostları Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde düzenlenen yemeğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde, ana caddelerde, bulvar, meydan, park ve mezarlıklarda, trafikte ve büyükşehir sınırlarında akla gelebilecek tüm noktalarda görev yapan zabıta personelinin özellikle salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Başkan Aktaş, her ne kadar isimleri anılmasa da salgının isimsiz kahramanlarından birinin de zabıtalar olduğunu söyledi.
Türkiye’de salgın sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı ve diğer devlet büyüklerinin önderliğinde iyi yönetildiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’da da ilaçlama çalışmalarına katılan, sosyal hizmetlerde, zabıtada, BURFAŞ’ta ve farklı birimlerde gece gündüz demeden, korona tehlikesi demeden özveriyle çalıştık. Her ne kadar bizim arkadaşlarımızın isimleri zikredilmese de ben onların çok önemli ve değerli olduklarını düşünüyorum. Bu gün vesilesiyle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Salgın süreci sebebiyle sayıyı sınırlı tuttuk. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’den arkadaşlarımız var. İnşallah 195’inci kuruluş yıldönümünde daha kalabalık bir toplulukla bir araya geliriz. Zabıtalar belediyelerin dışa yansıyan yüzüdür. Sizin kararlılığınız ve istikrarınız belediyelere başarı getirir. Zabıta Teşkilatımızın 194’üncü yılı kutlu olsun” dedi.

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