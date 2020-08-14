YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

AYDIN HABERLERİ  | 14.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda kadınların el emeklerinin satışa sunulduğu Yunus Emre Parkı içerisindeki Hanımeli El Sanatları Sokağı, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen salgınla mücadelenin ardından kapılarını açtı.

Kuşadası’nda kadınların el emeklerinin satışa sunulduğu Yunus Emre Parkı içerisindeki Hanımeli El Sanatları Sokağı, korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen salgınla mücadelenin ardından kapılarını açtı. Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan sokakta 20 kadının evlerinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler sergileniyor.
Kuşadası’nda kadınların özel tasarım el işi ürünlerini sergiledikleri “Hanımeli El Sanatları Sokağı” koronavirüs salgını nedeniyle 5 ay boyunca kapalı kaldı. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan el sanatları sokağını 10 gün boyunca binlerce vatandaş ile kente gelen yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Camikebir Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Parkı içerisindeki sokakta satışa sunulan kadın emeği; takı, iğne oyası, ahşap boyama, keçe, çanta, şapka, bebek kıyafeti, örgü gibi birbirinden güzel ürünler büyük ilgi görüyor.
Hanımeli El Sanatları Sokağı’nda Çanta Tasarımcısı Hatice Akyüz’ün stant açılışını Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve İYİ Parti İlçe Başkanı Hayati Atlı ile birlikte yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, “ Koronavirüs nedeniyle hepimiz zor bir süreç yaşadık. Hanımeli El Sanatları Sokağı esnafı kadınlar pandemi sürecinde hazırladıkları el işi ürünlerini bugün bizim beğenimize sundular. Kadın ve emek kelimeleri bir araya geldiğinde bizleri çok heyecanlandırıyor. El emeği ürünlerin satışa sunulduğu sokağımıza tüm hemşehrilerimizi ve kentimizi ziyaret eden tüm misafirlerimizi davet ediyoruz. Bu gün açılışını yaptığımız stant sahibi arkadaşımız Hatice Akyüz ve tüm sokak esnafına bol kazançlar diliyorum” dedi.
Sokakta esnaflık yapan Esra Kayhan ise “ Pandemi sürecinde stantlarımızı açamadık. Fakat üretime evlerimizde devam ettik. Bugün o süreçte ürettiklerimizi tezgahlarımıza koyduk. Kuşadası’nda olan herkesi stantlarımızı görmeye bekliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

Giresunspor resmi ürünler artık Fiskobirlik mağazalarında satılabilecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

Vekil Arvas’tan Çaldıran’a ziyaret

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın turizme katkı yapması hedefleniyor

Aydın Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:16
Öğle
13:18
İkindi
17:04
Akşam
20:10
Yatsı
21:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Engelini aşıp, birinci oldu

Engelini aşıp, birinci oldu

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.