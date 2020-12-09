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Salgınla mücadele toplantısı yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.12.2020 15:06 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapılan toplantıda Covid-19 Tedbirleri gözden geçirildi.Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Vali yardımcıları Yıldırım Uçar, Mehmet Türk, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Dr.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapılan toplantıda Covid-19 Tedbirleri gözden geçirildi.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında, Vali yardımcıları Yıldırım Uçar, Mehmet Türk, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve İlçe sağlık müdürlerinin katılımıyla Zoom yöntemi ile toplantı yapıldı.
Vali Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve il genelinde yürütülen denetim faaliyetleri gözden geçirildi.

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