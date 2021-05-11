Salgınla mücadelede en ön cephede savaşan hemşireler çifte bayram yaşamak istiyor

Bu süreçte psikolojik yorgunluklarının çok daha ağır olduğunu dile getiren Aktekin, "Ertesi gün geldiğimizde hastayı ventilatör cihazına bağlı iletişim kuramayacak şekilde görüyoruz, bir sonraki gün nöbete geldiğimizde ise hastayı yatağında bulamıyoruz. Bunun travması bize çok ağır geliyor. İnşallah daha uzun sürmez. Bu süreyi en kısa sürede atlatıp refaha kavuşuruz diye umut ediyorum." dedi.

Aktekin, salgınla bir yılı aşkın süredir mücadele edildiğini anımsatarak, "Ülke olarak çok bunaldık. Vaka sayılarının düşmesi bizleri umutlandırıyor. Çifte bayram yaşayarak bayramdan sonra güzel günler görmeyi umut ediyoruz. İnşallah da göreceğiz." diye konuştu.

- "Herkesin aşı olması taraftarıyız"

Kalp damar ve beyin cerrahi servisi klinik sorumlusu hemşire Burcu Adak da ailesinin teşvikiyle başladığı mesleğinin kendisi için "sevgi ve merhamet" anlamı taşıdığını ifade etti.

Hastaların en zor zamanlarında yanlarında olduklarını belirten Adak, "İnsanların en sıkıntılı dönemlerinde onlara şifa olmak bizim için anlamlı. Sevgi ve merhamet ikisi bir arada olduğunda bu meslek daha da anlam kazanıyor, daha huzurlu ve mutlu çalışmış oluyoruz, hastalar da daha çok verim almış oluyor." dedi.

Adak, Kovid-19 sürecinde ailelerinden uzak kaldıklarını, bu dönemde yakınlarının ve iş arkadaşlarının desteklerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Adak, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi vaka sayılarının düşmesi, ülke olarak bizi rehavete sokmamalı. Vatandaşlardan isteğimiz, tedbirlere dikkat ederek hayatlarına devam etmeleri. Maske, mesafe ve temizliği kesinlikle ihmal etmemeliyiz, bu bizim için artık hayati önem arz ediyor. Sağlık camiası olarak herkesin aşı olması taraftarıyız çünkü hiç kimsenin bu hastalığı nasıl geçireceği belli değil. En azından aşı olarak seyrini değiştirebilirsiniz."