Salgınla mücadelede ön cephenin fedakar savaşçıları: Hemşireler

"Biz de insanız. Her ne kadar profesyonel yaklaşsak da hastaların durumundan etkileniyoruz. Bazen duygusal anlar yaşadığımız oluyor. Solunum sıkıntısı çeken hastayla biz de solunum sıkıntısı çektik, iştahsız olanla bizim de iştahlarımız kesildi, acı çeken hastayla resmen acı çektik. Gerçekten zor bir süreçti. Hasta nefes almak için orada çaba harcıyor, nefes alamıyor, verdiğimiz oksijenler yeterli gelmiyor. O anda bir şeyler yapmak istiyorsun, elinden geleni fazlasıyla yapıyorsun ama yine de bir şeyler eksik kalıyor. Çünkü bu hastalık o kadar kötü ki. Nöbetten çıkıyorum, ertesi gün gelene kadar hasta o kadar çok değişiyor ki. Tüm vücudu, organları etkileyen bir hastalık."

Yüce, yoğun duygular yaşadıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

Sürecin ilk başlarında 2 ay hastanede kendileri için ayrılan bölümde kaldığını anlatan Yüce, hasta yatağında yattığı ve üzerinde oksijen tüplerinin bulunduğu o ortamın bile psikolojisini kötü etkilediğini kaydetti.

Yoğun bakım hemşiresi Büşra Yüce, AA muhabirine, 5 yıldır görev yaptığını ve salgın sürecinde de Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde çalıştığını söyledi.

- "Yoğun bakımın önünden bile geçmek istemezsiniz"

Yüce, sürekli virüsü sevdiklerine bulaştırma endişesi yaşadığını ve bu nedenle annesine bir yılı aşkın süredir sarılamadığını söyledi.

Gençlerin de bu hastalığı zor atlattığına şahit olduklarını dile getiren Yüce, "Bu süreçte insanlardan destek bekliyoruz. Evinizde kalın lütfen, biz de dışarıya çıkmayı, gezmeyi tozmayı özledik. Evinizde kalın, sosyal mesafeye, maskenize dikkat edin, onun dışında hiçbir şey istemiyoruz. Gerçekten yoğun bakımın önünden bile geçmek istemezsiniz. Hastaların psikolojileri bozuluyor, deliryuma giren hastalarımız oluyor. Çünkü solunum sıkıntısı çok kötü bir şey. Eminim hepiniz diyorsunuzdur 'Bu maskeyi taktığımız zaman nefes alamıyoruz.' diye. O hastalar o solunum sıkıntısını kat kat fazlasıyla yaşıyor." şeklinde konuştu.

Ameliyathane sorumlu hemşiresi İlknur Durna, 30 yıllık meslek hayatında kimi zaman deprem kimi zaman da sel bölgelerinde görev aldığını belirtti.

Şimdi de Kovid-19 ile mücadele mesai gözetmeksizin özveriyle çalıştığını anlatan Durna, "Sevdiklerimize sarılmayı çok özledik. Beraber ekiple etkinlik yapıyorduk, Anneler Günü, Hemşireler Günü, bayramlar, doğum günleri gibi, şimdi onları çok özledik." dedi.