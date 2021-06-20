Salgınla mücadelenin "baba" savaşçıları özveriyle görev yapıyor

Eşinin ikiz gebeliğinin de sürece zorluk kattığını dile getiren Ülgen, "Hem iyileştirmeye çalıştığımız hastalar var hem de eşim gebeydi. Gebe olduğu dönemde de Kovid-19 geçirdi ama yine de mesleğimizin başında olduk. Sonuçta mesleğimiz hekimlik ve bunu devam ettirmemiz lazım, insanlara yardım etmemiz gerekiyor." dedi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ali Metin Ülgen, AA muhabirine, Kovid-19 döneminin kendisi için zorlu geçtiğini, hastalığı eve taşıma endişesinin kendilerini yorduğunu anlattı.

Salgın nedeniyle aileleri ve çocuklarından uzak kalan, hastanede üzüntülü ve sevinçli anlara şahit olan çalışanlar, vaka sayılarındaki azalışı mutlulukla takip ediyor.

Babalar Günü'nü görevleri başında kutlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için üstün gayret gösteriyor.

EMRE AYVAZ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çoğu zaman aileleri ve çocuklarından uzak kalan erkek sağlık çalışanları, Babalar Günü'nde de özveriyle görevlerini sürdürüyor.

Ülgen, hayat kurtarmanın mutlu ettiğini, sevinçli ve üzücü anlara şahit olduklarını vurgulayarak, herkesi tedbirlere uymaya ve aşı olmaya çağırdı.

- "Çocuğundan ayrı kalmak çok zor"

Yoğun bakım hemşiresi Buğra Karakuzu da hamile eşi ve kendisinin de virüse yakalandığını, hastanede yattıkları sürecin zorlu olduğunu, o nedenle hastaları anlayabildiğini belirterek, bebeğe bir şey olacak korkusu yaşadıklarını söyledi.

Hastalığı atlattıktan sonra mesleğe dönerek hastalara yardımcı olmaya devam ettiğini belirten Karakuzu, "10 Mayıs'ta bebeğim doğduğunda çok farklı duygular hissettim. Herkese baba olmasını tavsiye ediyorum, babalık duygusu anlatılmaz. Babalar Günü'nde insanların babalarının hayatlarını kurtarabilmek önemli. Sonuna kadar insanların babalarının hayatlarını kurtarmaya, bakımlarını yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kovid-19 döneminde virüsü bulaştırmamak için oğlundan 3 ay ayrı kalan yoğun bakım servisinde destek hizmet görevlisi Recep Esen de zor bir süreç yaşadıklarını anlattı.