Salih Kapusuz’un acı günü

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, eski Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz’un ağabeyi Adem Kapusuz son yolculuğuna uğurlandı.

69 yaşında vefat eden Adem Kapusuz’un cenaze namazı Develi Çarşı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Salih Kapusuz ve vatandaşlar katıldı.

Adem Kapusuz’un cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

