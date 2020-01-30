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Salih Kapusuz’un acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.01.2020 17:29 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, eski Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz’un ağabeyi Adem Kapusuz son yolculuğuna uğurlandı.69 yaşında vefat eden Adem Kapusuz’un cenaze namazı Develi Çarşı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, eski Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz’un ağabeyi Adem Kapusuz son yolculuğuna uğurlandı.
69 yaşında vefat eden Adem Kapusuz’un cenaze namazı Develi Çarşı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Salih Kapusuz ve vatandaşlar katıldı.
Adem Kapusuz’un cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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