Salih ustanın "23 Nisan sokağı" çocukların kutlamasına hazırlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak, poster ve balonlarla süslenen 23 Nisan Sokağı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara hazırlanan özel sahnede gösterilerle kutlanacak.

Yazgan'ın girişimiyle 8 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bayrak, balon ve posterlerle süslenen Kemeraltı Mahallesi 23 Nisan Sokağı'nda hazırlıklar tamamlandı.

Bu yıl "Sahne Çocukların" temasıyla hazırlanan sokakta, çocuklar sahnede gösterilerini sunacak, diledikleri gibi müzik eşliğinde bayram coşkusunu yaşayacak.

Gelincik tarlarını andıran ve hazırlıkları tamamlanan sokağı görmeye gelen küçük büyük birçok kişi, cep telefonlarıyla fotoğraf çekip terzi Salih ustayı tebrik etti.

Salih Yazgan, AA muhabirine, 68 yaşında olmasına karşın kendisini hep çocuk gibi hissettiğini belirterek, 23 Nisan Sokağı'nı en güzel şekilde süslediklerini ve 8 yıldır devam ettirdikleri geleneğin 9'uncusunu yapmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Yazgan, çocuk olmanın güzelliğine değinerek, Atatürk’ün armağan ettiği bayramı sokakta doyasıya yaşamanın çocukların hakkı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Çocuklarla birlikte yarın o kadar çok mutlu olacağız ki bunu hazırlıklarda dahi yaşıyoruz. Bayraklarımızı çocuklarımızla beraber astık, beraber ütüledik. Görüyorsunuz bütün bayraklarımız pırıl pırıl. Süslemelerle balonlarla çok güzel hazırlıklar yaptık. Sokağımızda eğlencelerimizi çocuklar yapacak. Anne babalarını eğlendirecek."

Çocuklar için sokakta sahne kurduklarını aktaran Yazgan, 23 Nisan saat 14.00'te sokakta kutlamaların başlayacağını, sahne ile sokağın tamamen çocukların olacağını ve çok eğleneceklerini dile getirdi.

Sokakta esnaflık yapan Semih Fidan da Salih ustanın harika bir insan, çocukların "Salih dedesi", sokaklarının manevi büyüğü ve çocuklara bayrak ile bayram coşkusunu yaşatan bir insan olduğunu ifade etti.

