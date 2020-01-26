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Salih Zeki Murzioğlu: “Yaraları sarmak için göreve hazırız”

SAMSUN HABERLERİ  | 26.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Samsun’daki oda ve borsalar Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası oluşan acil ihtiyaçlar nedeniyle yardım kampanyası başlattı.Samsun ili oda ve borsa başkanları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde bir araya gelerek acil durum değerlendirmesi yaptı.

Salih Zeki Murzioğlu: “Yaraları sarmak için göreve hazırız”

Samsun’daki oda ve borsalar Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası oluşan acil ihtiyaçlar nedeniyle yardım kampanyası başlattı.
Samsun ili oda ve borsa başkanları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde bir araya gelerek acil durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan toplantı sonrası Samsun’daki oda ve borsalar adına ortak açıklamada bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, deprem sonrası acil ihtiyaçlar için yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.
Depremin tüm ülkeyi derinden sarstığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Deprem, hepimizi derinden üzdü. Yaşanan acıyı yüreğimizde hissettik. Devletimiz topyekun deprem olduğu andan itibaren var gücüyle her türlü imkanı seferber etmiştir. Biz de Samsun il ve ilçeleri oda ve borsalar olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında depremden zarar görenlerin yaralarını sarmak için göreve hazırız. Samsun il ve ilçeleri oda ve borsaları olarak, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız” dedi.
Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olunması gerektiğini kaydeden Murzioğlu, “İlk etapta oda ve borsalar olarak kendi koordinatörlüğümüzde yardım paketleri oluşturacağız. Ayrıca; kampanyaya katkı vermek isteyenlerin yapacağı yardım malzemeleri tüplü ısıtıcı, kullanılmamış giysi, kuru gıda ve çocuk bezidir. Yardımda bulunmak isteyenler il ve ilçelerimizdeki oda ve borsalarımızla irtibata geçebilir. Öte yandan, maddi yardımda bulunmak isteyenler için de açılacak hesap numarası kamuoyuyla daha sonra paylaşılacaktır. Yapılacak yardımlar Elazığ ve Malatya’daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezleri’ne ulaştırılacaktır. Samsun iş dünyası camiası olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin ve TOBB koordinasyonunda yerine getirmeye devam edeceğiz. Samsun iş dünyası birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına inanıyorum. Camiamız, bu zor günde halkımızla bir ve beraber olduğu gösterecektir. Bu konuda duyarlı tüm vatandaşlarımızı yardım kampanyamıza destek olmaya çağırıyorum. Allah’ın izniyle Türkiye, bu felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır” diye konuştu.

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