YURTHABER
  4. Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 20.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden ’in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.
Bugün Narmanlı Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erzurum Palandöken Mezarlığında toprağa verildi.
Saliha Özden’in cenaze namazına Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namaz sonrası imam tarafından helallik alındı. Fatihalar okundu.
Daha sonra Saliha Özden’in cenazesi Erzurum Asri Mezarlığında toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Paris’te Palandöken gündemiParis’te Palandöken gündemi
Sosyal medya’dan sosyal meydanaSosyal medya’dan sosyal meydana
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Ressam Ergün Başar'ın çizdiği portreler Eskişehir'de sergileniyor

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:31
İkindi
15:03
Akşam
17:26
Yatsı
18:48

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Turgut Eczanesi
Palandoken
Cadde Eczanesi
Yakutiye
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.