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Salihli Belediyesi Adıyaman’da yürekleri ısıtıyor

09.02.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremin ardından Adıyaman’a gönderdiği mobil ikram aracıyla depremzedelere ve arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Salihli Belediyesi’nin mobil ikram aracı, Adıyaman’da 3 personel ile aşırı soğuk nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren depremzedelere ve arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sabahın ilk saatlerinden itibaren sıcak çorba, çay, kek, bisküvi ve su ikramında bulundu. Deprem bölgesine yönelik yardımların sürdüğünü belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemiz mobil ikram aracımız 3 personelimizle depremden etkilenen Adıyaman’a ulaştı. Yaşanan felaket çok büyük, çok acı ama inşallah yaraları hep birlikte saracağız. Dünyaları versek de onların içindeki acıyı dindiremeyiz ama yaralarına az da olsa merhem olmak istedik. Onların içini bir nebze de olsa ısıtmak güzel” dedi.

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Manisa'dan deprem bölgesine 1 tır yardım malzemesi gönderildiManisa'dan deprem bölgesine 1 tır yardım malzemesi gönderildi
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