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Salihli Belediyesi maske üretimine başladı

MANİSA HABERLERİ  | 17.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı atölyede belediye personeli tarafından üretilen maskeler, belediye birimlerinde görev yapan tüm personele, ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan Aile Sağlık Merkezleri ile pazaryerlerine ve belediyeye gelen vatandaşlara dağıtılacak.Tüm dünyayı ve Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı tüm birimleriyle sahada mücadele eden Salihli Belediyesi, şehir merkezi ile mahallelerde ortak kullanım alanlarının temiz ve hijyenik olması için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Salihli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşlara dağıtılmak üzere maske üretimine başladı.
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı atölyede belediye personeli tarafından üretilen maskeler, belediye birimlerinde görev yapan tüm personele, ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan Aile Sağlık Merkezleri ile pazaryerlerine ve belediyeye gelen vatandaşlara dağıtılacak.
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı tüm birimleriyle sahada mücadele eden Salihli Belediyesi, şehir merkezi ile mahallelerde ortak kullanım alanlarının temiz ve hijyenik olması için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Salihli Belediyesi, sahada gece gündüz demeden görev yapan belediye personelini de salgına karşı korumak için Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde çalışan personeli için maske üretimine başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Sağlık İşleri Müdürü Ülkü Sarıkaya ve Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Doğan ile birlikte maske üreten personele kolaylıklar diledi.
Salihli Belediyesi’nin tüm birimleriyle ilçe genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salgından halkımızı korumak için sahada canla başla mücadele eden personelimizin de sağlığını korumak için kendi atölyemizde maske üretimine başladık. Hizmetlerin aksamaması için çalışan personelimize, belediyemize ve pazar yerlerine gelen vatandaşlarımıza maske veriyoruz. Bu olağanüstü zor günlerde çalışanlarımızın yanındayız ve korona virüse karşı yoğun bir çalışma temposu içinde fedakarca sahada görev yapan tüm personelime emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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